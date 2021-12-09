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كرامي: أخشى تأجيل الإنتخابات...

9
DECEMBER
2021
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بعض ما جاء في مقال كلير شكر في نداء الوطن:

اعتبر عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي في حديث لـ"نداء الوطن" أنّ "وضع الحكومة غير سليم والمفروض ايجاد المخارج السريعة لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد والعمل لأن الوضع الحالي يجعل هذه الحكومة وكأنها مستقيلة تصرّف الأعمال".

 

ورأى كرامي أنّه من "المرجح أن تجرى الانتخابات النيابية في شهر أيار لأنّ هناك اتجاهات دولية لا يستطيع اللبنانيون تجاوزها وهي تريد لهذه الانتخابات أن تتم في موعدها. لست من محبّذي نظرية المؤامرة ولكن أخشى أن يجد الراغبون بتأجيل هذه الانتخابات مبرراً لهذا التأجيل من خلال تفاقم وباء كورونا ووصول عدد المصابين الى الآلاف يومياً مما يجعل من هذا المبرر امراً منطقياً لتأجيل الانتخابات".

 

إلى ذلك، أعرب عن استغرابه "لهذه اللهفة غير المفهومة لاقرار الكابيتال كونترول بعدما تمّ افراغ البلد من المال".

 

وقال: "لا أفهم هذا القانون الذي يريد ان يحوّل دولار المودعين الى ليرة لبنانية يحدد قيمتها حاكم المصرف المركزي، ولا يسمح بمقاضاة المصارف لا في الداخل ولا في الخارج او حتى استئناف الاحكام".

 

أضاف: "بضمير مرتاح أقول إنّ من أشرفوا على المخالفات المالية والنقدية وعلى السرقات الموصوفة والخسائر التي طالت كل لبناني في ماله وجنى عمره، يريدون اليوم تشريع كل هذه الاخطاء، واكثر من ذلك حين يبحثون في توزيع الخسائر يتبيّن أنّ الخاسر الأكبر هو المودع غير المعني بالمشاورات والمناقشات التي تجرى حول توزيع الخسائر ويجري التعامل معه كأنه مجرم، من تسببوا بالخسائر هم من سيقومون بتوزيعها، والخوف كل الخوف ان يبتزوا اللبنانيين باحتياطي الذهب وبأصول الدولة اللبنانية وترهيبهم زوراً عبر الايحاء أنّ الجهات الخارجية قد تضع يدها على هذه المرافق والاموال، وهو كذب موصوف لان معظم الدين المترتب على الدولة اللبنانية وغير المسدد، هو دين داخلي".

نداء الوطن
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