عناوين الصحف ليوم الخميس 9 كانون الأول 2021

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الأخبار: ابن سلمان في الخليج: زعامة منتهية الصلاحية

القرار الظني بعد ثلاثة أشهر... وعلى الموقوفين أن يقبلوا بالقدر! | البيطار: ما حدا بيشيلني!



سلامة «ينتهك» سيادة أميركا... و«يبتدع» الدولار الدبلوماسي

الديار: «الكمائن المتبادلة» بين عون وبري أجلت مجلس الوزراء و«التسوية» الى ما بعد الأعياد

ماكرون وبن سلمان لميقاتي: الانتخابات أولاً...الملفات المالية والتعيينات والغاز الى العهد الجديد

اضراب النقل العام سيقفل مداخل العاصمة والشلل يطال كل المؤسسات والوزارات

نداء الوطن: السعودية والإمارات: لحصر السلاح وألا يكون لبنان منطلقاً للإرهاب والمخدرات

رسالة صندوق النقد: على الحكومة أن تحزم أمرها!







اللواء: الكهرباء «تدبُّ الصوت»: تمويل بالدولار أو الإنهيار!

طلائع «خلاف صامت» بين عون وميقاتي.. والسفيرة الأميريكية في المجلس الشيعي

البناء: نفوذ حماد بـ14 ربيعاً تطعن في القدس: لن يسقط الشيخ جراح بأيدي المستوطنين/ الخارجية الأميركية تختار رياض قبيسي للتكريم… بعد رياض سلامة كأفضل حاكم / غداً امتحان علاقة الحكومة بكارتيل النفط أمام العرض الروسي لمصفاة الزهراني /

الجمهورية: لبنان والخليج: الإنفراج معلق

النهار: تفاهم جدّة اللبناني يتّسع إلى دول الخليج

l'orient le jour: Leadership sunnite cherche figure anti-Hezbollah