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عناوين الصحف ليوم الخميس 9 كانون الأول 2021

9
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2021
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 الأخبار: ابن سلمان في الخليج: زعامة منتهية الصلاحية

القرار الظني بعد ثلاثة أشهر... وعلى الموقوفين أن يقبلوا بالقدر! | البيطار: ما حدا بيشيلني!

سلامة «ينتهك» سيادة أميركا... و«يبتدع» الدولار الدبلوماسي

 

 

 

الديار: «الكمائن المتبادلة» بين عون وبري أجلت مجلس الوزراء و«التسوية» الى ما بعد الأعياد
ماكرون وبن سلمان لميقاتي: الانتخابات أولاً...الملفات المالية والتعيينات والغاز الى العهد الجديد
اضراب النقل العام سيقفل مداخل العاصمة والشلل يطال كل المؤسسات والوزارات

 

 

 

نداء الوطن: السعودية والإمارات: لحصر السلاح وألا يكون لبنان منطلقاً للإرهاب والمخدرات
رسالة صندوق النقد: على الحكومة أن تحزم أمرها!

 

 




اللواء: الكهرباء «تدبُّ الصوت»: تمويل بالدولار أو الإنهيار!

طلائع «خلاف صامت» بين عون وميقاتي.. والسفيرة الأميريكية في المجلس الشيعي

 

 

 

البناء: نفوذ حماد بـ14 ربيعاً تطعن في القدس: لن يسقط الشيخ جراح بأيدي المستوطنين/ الخارجية الأميركية تختار رياض قبيسي للتكريم… بعد رياض سلامة كأفضل حاكم / غداً امتحان علاقة الحكومة بكارتيل النفط أمام العرض الروسي لمصفاة الزهراني /

 

 

 

الجمهورية: لبنان والخليج: الإنفراج معلق

 

 

 

النهار: تفاهم جدّة اللبناني يتّسع إلى دول الخليج

 

 

 

l'orient le jour: Leadership sunnite cherche figure anti-Hezbollah

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