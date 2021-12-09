عناوين الصحف ليوم الخميس 9 كانون الأول 2021

الأخبار: ابن سلمان في الخليج: زعامة منتهية الصلاحية
القرار الظني بعد ثلاثة أشهر... وعلى الموقوفين أن يقبلوا بالقدر! | البيطار: ما حدا بيشيلني!
سلامة «ينتهك» سيادة أميركا... و«يبتدع» الدولار الدبلوماسي
الديار: «الكمائن المتبادلة» بين عون وبري أجلت مجلس الوزراء و«التسوية» الى ما بعد الأعياد
ماكرون وبن سلمان لميقاتي: الانتخابات أولاً...الملفات المالية والتعيينات والغاز الى العهد الجديد
اضراب النقل العام سيقفل مداخل العاصمة والشلل يطال كل المؤسسات والوزارات
نداء الوطن: السعودية والإمارات: لحصر السلاح وألا يكون لبنان منطلقاً للإرهاب والمخدرات
رسالة صندوق النقد: على الحكومة أن تحزم أمرها!
اللواء: الكهرباء «تدبُّ الصوت»: تمويل بالدولار أو الإنهيار!
طلائع «خلاف صامت» بين عون وميقاتي.. والسفيرة الأميريكية في المجلس الشيعي
البناء: نفوذ حماد بـ14 ربيعاً تطعن في القدس: لن يسقط الشيخ جراح بأيدي المستوطنين/ الخارجية الأميركية تختار رياض قبيسي للتكريم… بعد رياض سلامة كأفضل حاكم / غداً امتحان علاقة الحكومة بكارتيل النفط أمام العرض الروسي لمصفاة الزهراني /
الجمهورية: لبنان والخليج: الإنفراج معلق
النهار: تفاهم جدّة اللبناني يتّسع إلى دول الخليج
l'orient le jour: Leadership sunnite cherche figure anti-Hezbollah