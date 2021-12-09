أسرار الصحف ليوم الخميس 9 كانون الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءلت أوساط صحافية عن وظيفة توزيع الحكومة الأميركية لجوائز تقديرية على إعلاميين ترغب بتسويقهم ومنحهم المصداقية. وذكرت الأوساط المهنية أن الحكومة التي تلاحق أبرز صحافيي التحقيقات الاستقصائية في العالم وأيقونتها جوليان أسانج، بعدما حاولت اغتياله، تملك مصداقية منح الجوائز.



خفايا

تسبب تصريح نائب بارز في كتلة يقودها زعيم سياسي اعترف خلاله بقيام زعيمه بتحويل أموال طائلة إلى الخارج بإحراج زميل له في الكتلة كان تعهد بالاستقالة من العمل السياسي، إذا ثبتت عملية التحويل يوم كشف باحث اقتصادي معلومات عن هذه التحويلات وواجه الباحث دعوى قضائية بسببها.



نداء الوطن: خفايا

لم يبدِ وزير الداخلية بسام مولوي تجاوباً مع مطلب تجار طرابلس بضرورة إنارة الشوارع الرئيسية والطرقات في المدينة في شهر الأعياد، علّ ذلك يسهم بإنعاش الحركة الإقتصادية التي تفتقدها المدينة في هذه الأيام.

مسؤول أمني ذهب في رحلة صيد إلى إحدى الدول الأوروبية يرافقه ضابطان صرّحا عن الرحلة انها مهمة رسمية على حساب الجهاز الأمني.



اللواء: أسرار

همس

طُلب من وزير سابق المشاركة في «زيارة اجتماعية» لمرجع روحي، قامت بها سفيرة دولة كبرى..



غمز

يواجه حاملو بطاقات السحب الالكترونية من المصارف أزمة الأموال الورقية الممزقة أو التالفة، التي ترفض الـA.T.M في المصارف إعادة استقبالها!



لغز

لم يستبعد مصدر مطلع أن تتزايد الأخبار «المفبركة» التي تستهدف شخصيات، قيل إنها، ستكون خارج المشهد، بعد الانتخابات النيابية!