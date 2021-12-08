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الأفق اللبناني ملبَّد بالغيوم السياسية والاقتصادية والمعيشية السوداء

8
DECEMBER
2021
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في نشرة الأحوال الجوية، الطقس في لبنان ماطر هذه الأيام.
أما في نشرة الأحوال السياسية، فالأفق اللبناني ملبَّد بالغيوم السياسية والاقتصادية والمعيشية السوداء.
سياسياً، الأفق ملبَّد لأن الاستقرار مهدد، بفعل الاصرار على عدم انعقاد مجلس الوزراء، الذي يشكل مجتمعاً السلطة الاجرائية في البلاد، التي يفترض ان تتخذ قرارات اساسية في القريب العاجل، يتوقف عليها مصير الوطن. وفي هذا الاطار، شددت اوساط سياسية عبر ال أو.تي.في. على ان التوافق تام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انطلاقاً من ثابتة ألا تتحول الحكومة الحالية ذات الاوصاف الدستورية المكتملة، الى حكومة تصريف اعمال من الناحية العملية، اذا صارت الموافقات الاستثنائية بالعشرات، علماً ان المنطق يقضي بأن تتم تلك الموافقات عند الحاجة، بعد تضافر عناصر الضرورة الملحة والعجلة او المفاجآت القاسية، أو تكريساً لمبدأ استمرار المرفق العام لما فيه الخير العام.
اقتصادياً، الأفق ملبَّد لأن الخلاف على الارقام مستمر، ولو في الكواليس، وخطة التعافي المحدَّثة غائبة، وموازنة العام 2022 لم تبصر النور، والتدقيق الجنائي في مرمى الاستهداف الدائم على رغم التطمينات… وما سبق كلُّه من الشروط الجوهرية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وخلفَه المجتمع الدولي للتوصل الى اتفاق.
اجتماعياً، الجو ملبَّد، لأن أسئلة كثيرة تطرح حول مصير تمويل البطاقة التمويلية وغيرها من خطوات الدعم التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، في ضوء الاوضاع الحياتية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
واليوم، لفتت سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية، ابلغ فيها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ان كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا ان أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة.
ولفت الرئيس عون الى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، مجددا التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصا في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت فضلا عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، مؤكدا على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية ” اليونيفيل” لما فيه مصلحة الاستقرار والامن في المنطقة. ورحب الرئيس عون بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس مشيرا الى ان التحضيرات جارية لاعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
غير ان بداية النشرة من “اللهوة” الجديدة على الساحة المحلية، تحت عنوان المئة دولار القديمة.

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