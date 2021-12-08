خطوة إيجابية.. السعودية تعيّن قائماً جديداً بالأعمال لدى لبنان

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في خطوة إيجابية من شأنها أن تفتح كوّة في جدار الأزمة بين لبنان ودول الخليج، كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أنّ المملكة العربية السعودية قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان.

وأفاد مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، بأنّ السعودية قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان، وذلك بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، الذي قدّم استقالته يوم الإثنين الماضي.



وقال المصدر إن "المملكة العربية السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان هو راجح العتيبي"، مضيفاً أن العتيبي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.



وتأتي تلك الخطوة غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية واجتماعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".

وكان قرداحي، أعلن استقالته من منصبه، لإتاحة الفرصة أمام ماكرون للوساطة بين الرياض وبيروت لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين بعد الأزمة التي اندلعت بسبب تصريحات إعلامية سابقة لقرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية اعتبر فيها الحرب في اليمن "عبثية"، وأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، "تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.



وأثارت تصريحات قرداحي غضب عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، ما دفعها إلى طرد سفراء لبنان لديها وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي، كما قامت السعودية بسحب سفيرها من لبنان وليد البخاري.