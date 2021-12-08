ارتفاعٌ في أعداد هجرة وسفر اللبنانيين خلال عام 2021!

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بلغت أعداد الهجرة والسفر للبنانيين نحو 78 ألفاً في عام 2021، وهي النسبة الأكبر مقارنةً بالأعوام الثلاثة التي سبقته، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها لبنان، وفق ما أشار تقرير لشركة «الدولية للمعلومات».

ويُبيّن التقرير، الذي يتناول أعداد الهجرة خلال أعوام 2018 ـــــ 2021، أنها بلغت نحو 200 ألف في أربع سنوات متتالية.

ونشرت “الدولية للمعلومات” جدولاً يُبيّن أعداد المسافرين من لبنان إلى الخارج خلال هذه الأعوام، وبلغ عدد اللبنانيين المهاجرين والمسافرين منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر تشرين الثاني 2021 77,777 فرداً مقارنة بـ 17,721 فرداً في عام 2020.