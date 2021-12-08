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نشاط بعد الظهر في السراي الحكومي..سلسلة اجتماعات لميقاتي من ضمنهم وفد صندوق النقد الدولي

8
DECEMBER
2021
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللآجئين الفلسطينين (الأونروا) فيليب لازاريني بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.
حضر الاجتماع الوفد المرافق للازاريني وضم مدير عام الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني، المساعدة الخاصة للمفوض العام ناتالي ستانس والمستشارة القانونية المسؤولة عن العلاقات الخارجية في الوكالة ماري شبلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، وتناول البحث أوضاع اللآجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وارتداد الأزمات الإقتصادية والصحية والمعيشية التي يمر بها لبنان على أوضاعهم.

لجنة معالجة النفايات المنزلية

ورأس الرئيس ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف معالجة النفايات المنزلية الصلبة التي ضمت: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا عساكر، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المؤسسات العامة
ورأس الرئيس ميقاتي لجنة إلغاء المؤسسات العامة التي شارك فيها كل من: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا عساكر، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

صندوق النقد الدولي

وإستكمالاً لإجتماع الأمس، إلتقى الرئيس ميقاتي وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز حيث جرى متابعة البحث في إطار الإتفاق على برنامج التعاون والتفاصيل الأساسية التي سيشملها.

السفيرة شيا

واجتمع الرئيس ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.

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