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التفتيش المركزي: منصة وزارة الصحة لتنظيم آلية دفع كلفة الـ PCR لا تمت بأي صلة إلى منصة IMPACT

8
DECEMBER
2021
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أوضح التفتيش المركزي في بيان، أن “منصة HTTP://PASS.MOPH.GOV.LB/ التي أطلقتها مؤخرا وزارة الصحة العامة لتنظيم آلية دفع كلفة فحص الـ PCR للوافدين إلى لبنان لا تمت بأي صلة إلى منصة IMPACT التي اطلقها التفتيش المركزي كأداة رقابية على القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المعنية”، مؤكدا أن “منصة IMPACT التي استخدمت بنيتها التحتية في حملة التلقيح منذ شباط 2021 والتي تستخدم حاليا للتسجيل في شبكة دعم للحماية الاجتماعية، تلتزم بأقصى معايير الأمن وتحرص على الحفاظ على خصوصية البيانات وسلامتها. فالبيانات التي يتم جمعها عبر مختلف تطبيقات المنصة هي مشفرة ويتم تخزينها على خوادم آمنة ومحمية لدى هيئة اوجيرو بشكل يجعل قرصنتها مستحيلة عمليا. كما تقوم شركة POTECH المتخصصة بالتدقيق بالأمن السيبراني بمواكبة ومراقبة عمل المنصة وتنظيم حملات قرصنة أخلاقية، وصولا للحصول على شهادة ISO 27001”. 

ودعا التفتيش المركزي “حرصا منه على ضمان خصوصية البيانات وسلامتها، وزارة الصحة العامة إلى تعديل الآلية التي اعتمدتها على منصتها HTTP://PASS.MOPH.GOV.LB/ تماشيا مع معايير أمن البيانات”.

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