سرقات لمحولات التغذية الكهربائية وأسلاك في النبطية

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في ظل الإنقطاع الدائم للتيار الكهربائي، إجتاحت العديد من القرى والبلدات في قضاء النبطية موجة من السرقات التي طالت تجهيزات محولات التغذية بالكهرباء من ديجنتيرات وأسلاك كهربائية، وسجل منذ نحو 10 أيام قيام مجهولين وفي فترات الليل بسرقات طالت أسلاك كهربائية في المدينة وبلدات الدوير، أنصار، عبا، القصيبة، كفروة، النميرية، جبشيت، حبوش، النبطية الفوقا، الأمر الذي فاقم من أزمات المواطنين في غياب إيجاد بديل سريع للمسروقات.

كما سجل منذ يومين قيام مجهولين بسرقة كابلات هاتف لأوجيرو في حي الوادي في بلدة الدوير.