اضراب عام ومسيرات لقطاع النقل البري غدا.. اليكم خارطة التحرك

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عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمرا صحافيا اليوم برئاسة بسام طليس وفي حضور رؤساء اتحادات ونقابات القطاع في المناطق اللبنانية كافة.



بداية، رحب طليس بوسائل الاعلام والحضور، وأكد أن "إضراب يوم غد الخميس في 9 كانون الأول الجاري بالنسبة للسائقين والنقابات وقيادات الاتحادات وقطاع النقل البري بشكل عام لن يوقفه شيء".



وقال: "المطلوب هو البدء بدعم قطاع النقل البري كما وعد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين ولكنهم لم يفوا بوعدهم. ونقول لبعض اللبنانيين الذين علقوا على مواقع التواصل الاجتماعي ما المطلوب؟ هل المطلوب رفع تعرفة النقل أما المطلوب أن يفي المسؤولون بوعودهم؟".



وتابع: "ان اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان هم جزء من الاتحاد العمالي العام في لبنان وأعضاء فيه، وبما أن هذا الأخير ينظم انتخابات هيئة مكتبه يوم غد، فإن التحرك سيقتصر ما بين الساعة السادسة والعاشرة صباحا إفساحا في المجال للمشاركة بانتخابات الاتحاد العمالي العام".



وسأل: "لمن أعطيت المساعدات، فهي لم تقدم ولا لأي شريحة لبنانية. هل المطلوب من اتحادات النقل البري الاساءة الى البلد بإقفال الطرقات؟".



مواقع التجمعات والمسيرات

وأعلن طليس عن البرنامج التنفيذي للاضراب العام والتحرك والاعتصامات على جميع الأراضي اللبنانية يوم الخميس في 9 كانون الأول الجاري اعتبارا من الساعة 6.00 صباحا ولغاية الساعة 10.00 قبل الظهر على الشكل التالي:



بيروت الكبرى:

- مستديرة الدورة: سيارات سياحية - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج.

تنطلق مسيرة سيارة الساعة 9.00 صباحا على خط السير:

الدورة - الكرنتينا - الصيفي - بلدية بيروت - الستاركو - برج المر - مصرف لبنان - وزارة الداخلية - سبيرس - السراي الحكومي - ساحة رياض الصلح.



- وزارة الطاقة: خط السير:

وزارة الطاقة - ساحة ساسين - الرينغ - السراي الحكومي - ساحة رياض الصلح.

تنطلق المسيرة الساعة 9.00 صباحا



- جسر الكولا- وطى المصيطبة: خط السير: الكولا - المزرعة - مار الياس - عائشة بكار - وزارة الداخلية - سبيرس - السراي الحكومي - ساحة رياض الصلح.

تنطلق المسيرة الساعة 9.00 صباحا.



- مستديرة السفارة الكويتية: خط السير:

السفارة الكويتية - الرحاب - جسر المطار القديم - مستديرة شاتيلا - قصقص - شارع العرب - البربير - المزرعة - مار الياس- عائشة بكار - وزارة الداخلية - السبيرس - السراي الحكومي - ساحة رياض الصلح.

تنطلق المسيرة الساعة 9.00 صباحا.



- مستديرة الكفاءات: خط السير:

تنطلق المسيرة الساعة 9.00 صباحا

مستديرة الكفاءات - جادة الشهيد هادي نصر الله - المشرفية - روضة الشهيدين - مستديرة شاتيلا - قصقص - البربير - شارع النويري- ساحة الشهداء - ساحة رياض الصلح.



- مثلث خلدة: تجمع سيارات - أوتوبيسسات - فانات - شاحنات - صهاريج.



محافظتي الجنوب - النبطية

- صيدا: الملعب البلدي - الطريق العام - مدخل صيدا الشمالي

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج ومن ثم تجوب المسيرة شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



- صور: مستديرة البص:

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة ابتداء من الساعة 9.00 صباحا.



-النبطية: مستديرة كفرمان

تجمع سيارات - فانات - اوتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوراع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



- بنت جبيل: مثلث صف الهوا

تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج - ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



البقاع

- ساحة شتورة: تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج



- راشيا - مثلث ضهر الأحمر: تجمع سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارات تجوب شوارع المنطقة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



- مثلث تل عمارة - رياق: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج.



محافظة جبل لبنان

- مستديرة عاليه: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات- صهاريج.



- مثلث بحمدون: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج.



- مستديرة جبيل: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



مثلث بعقلين: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج. ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



محافظة بعلبك الهرمل

- مدخل بعلبك الجنوبي - مستديرة دورس: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



- ساحة اللبوة: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج.



- مدخل الهرمل الجنوبي - جسر العاصي: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



محافظتا الشمال وعكار

- طرابلس التل - ساحة عبد الناصر



-المدخل الجنوبي لطرابلس - جسر البالما: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



- حلبا - مثلث حلبا: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 9.00 صباحا.



- مثلث العبدة - عكار: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج.



- الضنية - مستديرة الضنية: تجمع سيارات - فانات - أتوبيسات - شاحنات - صهاريج".



القسيس

وأكد رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس وسائل الاعلام ورؤساء النقابات والاتحادات أن "المشكلة هي من الذين وعدوا وأخلوا بوعودهم، ونحن متابعون بالإضراب وسيبقى مفتوحا لغاية تحقيق المطالب".