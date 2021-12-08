الرئيس عون اطلع من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة على مداولات الإحاطة الدورية لمجلس الامن حول القرار 1701

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رئيس الجمهورية: التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع ولا داعي للقلق او الاخذ بالشائعات وأي محاولة للتدخل فيها ستواجه بقوة

الرئيس عون: لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701 والاتصالات جارية لتذليل العقبات أمم عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونيكا JOANNA WRONECKA التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا ان أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة.

ولفت الرئيس عون الى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمم عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، مجددا التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصا في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت فضلا عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، مؤكدا على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية " اليونيفيل" لما فيه مصلحة الاستقرار والامن في المنطقة. ورحب الرئيس عون بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس مشيرا الى ان التحضيرات جارية لاعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت السفيرة فرونيكا اطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الامن الدولي حول القرار 1701 والتي تمت نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة الى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.