لبنان في قلب منخفض "طوفاني" سيصل ظهراً.. إليكم التفاصيل!

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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الجوّي يتمركز حالياً بين تركيا وقبرص وسيبدأ خلال فترة قبل ظهر الاربعاء تأثيره على لبنان وساحلَي سوريا وفلسطين، يترافق مع اشتداد بسرعة الرياح وتدني درجات الحرارة ومن المحتمل ان تلامس الثلوج 1500 متر مساءً وتتساقط ممزوجة مع الماء على ارتفاع 1300متر بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والهطولات الى 100/100 بين الفترة الممتدة من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة الثالثة من فجر الخميس بحيث يكون لبنان في قلب المنخفض العاصف والذي سيتميز بما يلي:

١- مدته 24 ساعة تقريباً، تتساقط خلال هذه الفترة امطار غزيرة في معظم المناطق اللبنانية والساحلية السورية وشمال فلسطين، ويتساقط البرد ساحلا وجبلاً وتتحوّل الى طوفانية مساء وليلاً.

٢- ارتفاع نسبة تشكل الصواعق والعواصف الرعدية فوق الساحل والجبال الغربية الى 90% وفي البقاع الى 55%.



٣- نشاط في سرعة الرياح لتلامس 90 كم في الساعة ساحلا وجبلا، و 70 كم بقاعاً، وسوف تلامس 100كم في الساعة على الجبال التي تعلو 2000متر.



٤- تغطية شاملة للتيار النفاس او JET STREAM للبنان وسوريا وتركيا وقبرص الأمر الذي سيشحن السحب الركامية بالرطوبة فتتحول نسبة الهطولات في هذه المناطق الى 100%.

5- انخفاض درجات الحرارة الى 5 درجات على ارتفاع 1000 متر ليلاً، ما يؤدي الى تساقط الثلوج فوق 1500متر وقد تتساقط ممزوجة بالماء على ارتفاع 1300متر، امّا التراكمات الثلجية فستكون ملحوظة فوق 1800متر ومراكز التزلج.

7- احتمال تشكل السيول والفيضانات على الطرقات.

8- انحسار المنخفض العاصف ظهر الخميس، فتكون مدته حوالي 24 ساعة بسبب تمركز المرتفع الآزوري فوق شمال ليبيا.

9- معدل تساقط الامطار بين 50 و 65 مم ساحلاً وجبلا و 35 و 45 مم بقاعاً، وهذا رقم قياسي لمدة المنخفض العاصف، واحتمال ان تزيد نسبة الهطولات مساء الاربعاء في صيدا وصور، وبين جبيل وجونية وصربا والضبية حيث ستكون نسبة الصواعق 90%

سوف يشهد البحر المتوسط المزيد من تدفق الكتل الرطبة من اوروبا خلال الأيام المقبلة، ما يشير الى المزيد من وصول الخيرات نحو لبنان والجوار.

الحرارة على الساحل ليومي الاربعاء والخميس :

الساحل: 19 درجة نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 12 درجة نهاراً و 06 ليلا

على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و 04 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 02 نهاراً و -3 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و 90 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: بين 65 و 95%

ولفت خنيصر إلى ان الحرارة ستنخفض يومي الاربعاء والخميس بمعدل يترواح بين 5 و 8 درجات مئوية وتكون الثلوج كثيفة فوق 1800/1900 متر.