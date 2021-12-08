الوطن السورية: تسوية البوكمال مستمرة وسط ارتياح أهلي والمئات ينضمون إليها

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الوطن السورية: بدأت عملية التسوية أمس في مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في إطار استمرار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، وانضم إليها المئات من أبناء المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأكد مصدر مسؤول في محافظة دير الزور لـ«الوطن»، أن المئات من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية توافدوا منذ ساعات الصباح إلى مركز التسوية الذي افتتحته الجهات المعنية في المدينة من أجل تسوية أوضاعهم.

وأوضح، أن المتوافدين على مركز التسوية هم من أبناء مدينة البوكمال والمناطق المحيطة بها، وكذلك من أبناء مختلف مناطق الجزيرة، بما فيها المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» والاحتلال الأميركي، وذلك رغبة منهم في تسوية أوضاعهم.

وأكد المصدر، أن حالة من الارتياح تعم أوساط الأهالي ومن تمت تسوية أوضاعهم بسبب هذه التسويات التي تتم بسهولة ويسر من دون أي إعاقات.

ويأتي بدء عملية التسوية في مدينة البوكمال بعدما أنهت الجهات المعنية أول من أمس عمليات التسوية في مركز مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.