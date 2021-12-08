عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الأول 2021

الأخبار: الضفة تنتفض ضد بلطجة السلطة
ميقاتي لا يريد جمع الحكومة
200 % زيادة العنف الأسري في لبنان
الديار: البيطار يستأنف تحقيقاته بعد شهر من التوقف القسري والمعركة المقبلة في «التمييز»
باريس ترمي الكرة في ملعب لبنان: قمنا بما علينا وجاء دوركم!
هذه هي الملفات التي تقلق المجتمع الدولي... والكابيتال كونترول ذهب ولن يعود
نداء الوطن: النقاش الدستوري بدأ الاثنين من "الأكثرية"... وغداً "بحث آخر"
البيطار "رجع" والسلطة "بالمرصاد"!
البناء: بوتين يفكك مناخ التصعيد في القمة… وإعادة العمل بالتعاون الدبلوماسي / غداً عودة المفاوضين إلى فيينا… وإيران لإلغاء العقوبات أو لا تفاوض / تبادل القصف بين الرياض وصنعاء لليوم الثاني يخيم على الحركة الخليجية /
اللواء: تشريع مع «الإصرار والتأكيد» يبقي مجلس الوزراء بلا جلسات مهدداً مبادرة ماكرون!
وفد الصندوق يستطلع إمكان المساعدة «بوضع برنامج».. والاشتباك القضائي يبقى تحقيق المرفأ بيد بيطار
النهار: لا تسوية حكومية قريباً والمبارزة الى إشتداد
الجمهورية: الصندوق يستكشف مدى جدية لبنان
مواجهة بين بايدن وبوتين
l'orient le jour: Geagea prêt à revenir à ses anciennes amours