عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الأول 2021

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الأخبار: الضفة تنتفض ضد بلطجة السلطة

ميقاتي لا يريد جمع الحكومة

200 % زيادة العنف الأسري في لبنان





الديار: البيطار يستأنف تحقيقاته بعد شهر من التوقف القسري والمعركة المقبلة في «التمييز»

باريس ترمي الكرة في ملعب لبنان: قمنا بما علينا وجاء دوركم!

هذه هي الملفات التي تقلق المجتمع الدولي... والكابيتال كونترول ذهب ولن يعود



نداء الوطن: النقاش الدستوري بدأ الاثنين من "الأكثرية"... وغداً "بحث آخر"

البيطار "رجع" والسلطة "بالمرصاد"!

البناء: بوتين يفكك مناخ التصعيد في القمة… وإعادة العمل بالتعاون الدبلوماسي / غداً عودة المفاوضين إلى فيينا… وإيران لإلغاء العقوبات أو لا تفاوض / تبادل القصف بين الرياض وصنعاء لليوم الثاني يخيم على الحركة الخليجية /



اللواء: تشريع مع «الإصرار والتأكيد» يبقي مجلس الوزراء بلا جلسات مهدداً مبادرة ماكرون!

وفد الصندوق يستطلع إمكان المساعدة «بوضع برنامج».. والاشتباك القضائي يبقى تحقيق المرفأ بيد بيطار



النهار: لا تسوية حكومية قريباً والمبارزة الى إشتداد

الجمهورية: الصندوق يستكشف مدى جدية لبنان

مواجهة بين بايدن وبوتين

l'orient le jour: Geagea prêt à revenir à ses anciennes amours