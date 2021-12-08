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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الأول 2021

8
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2021
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الأخبار: الضفة تنتفض ضد بلطجة السلطة

ميقاتي لا يريد جمع الحكومة

200 % زيادة العنف الأسري في لبنان

 

 

 

الديار: البيطار يستأنف تحقيقاته بعد شهر من التوقف القسري والمعركة المقبلة في «التمييز»
باريس ترمي الكرة في ملعب لبنان: قمنا بما علينا وجاء دوركم!
هذه هي الملفات التي تقلق المجتمع الدولي... والكابيتال كونترول ذهب ولن يعود

 

 

 


نداء الوطن: النقاش الدستوري بدأ الاثنين من "الأكثرية"... وغداً "بحث آخر"
البيطار "رجع" والسلطة "بالمرصاد"!

 

 

 

البناء: بوتين يفكك مناخ التصعيد في القمة… وإعادة العمل بالتعاون الدبلوماسي / غداً عودة المفاوضين إلى فيينا… وإيران لإلغاء العقوبات أو لا تفاوض / تبادل القصف بين الرياض وصنعاء لليوم الثاني يخيم على الحركة الخليجية /

 

 

 


اللواء: تشريع مع «الإصرار والتأكيد» يبقي مجلس الوزراء بلا جلسات مهدداً مبادرة ماكرون!
وفد الصندوق يستطلع إمكان المساعدة «بوضع برنامج».. والاشتباك القضائي يبقى تحقيق المرفأ بيد بيطار

 

 

 


النهار: لا تسوية حكومية قريباً والمبارزة الى إشتداد

 

 

 

الجمهورية: الصندوق يستكشف مدى جدية لبنان

مواجهة بين بايدن وبوتين

 

 

 

l'orient le jour: Geagea prêt à revenir à ses anciennes amours

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