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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الأول 2021

8
DECEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي روسي سابق إن الأميركي العاجز عن تحقيق انتصارات فعلية في زمن التراجع الاستراتيجي، يقوم بتصنيع معارك وهمية لتظهير إنتصارات على الورق، مثل اتهام روسيا بمشروع غزو أوكرانيا والصين بمشروع غزو تايوان والإيحاء أن التهديد الأميركي منع حدوث ذلك.


خفايا

أكدت مصادر حكومية استعصاء مشاريع التسوية التي تمهد الطريق لإطلاق المسار النيابي في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت نحو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بسبب إصرار أحد طرفي التسوية على صفقة شاملة تطال التعيينات والتحالفات الانتخابية ومصير الطعن بقانون الانتخابات.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قلّلت مصادر متابعة من أهمية حديث وزير الداخلية أمس الأول عن كشف عملية تهريب كبتاغون وذكّرت بأنه بعدما كشفت المملكة العربية السعودية عن شحنة الرمان المحشو بالمخدرات تم الإعلان عن ضبط عمليات تهريب في أوقات متقاربة من مرفأ صيدا ومطار بيروت ومرفأ بيروت ولكن بعد ذلك بدا وكأن عمليات الضبط قد توقفت من دون معرفة السبب.

 

يتردد انّ مرجعيتين بارزتين تتبادلان سراً الاتهامات بعرقلة التسويات السياسية التي من شأنها أن تعيد إحياء الحكومة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
بدأت إجراءات تتخذ في بعض بلدان المنطقة، تحسباً لإنهيارات مفاجئة في مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني..


غمز
لا يملك مسؤولون إجابات محددة حول أسئلة في محادثات بعثة صندوق النقد، لذا لن يكون هناك توقيع على أي اتفاقية هذا العام..


لغز

تنام المعاملات الملحّة في «بيروقراطية» الإدارات والمؤسسات العامة، مما يلحق الضرر الفادح بمصالح مقدّميها، ولا جهات للمراجعة أو المساءلة، بحجج واهية!

 

 

الجمهورية: أسرار

عدم تسريب أي من المناقشات لوفد غير عربي

إستغرب وفد غير عربي زار بيروت من عدم تسريب أي من المناقشات التي جرت بينه ومسؤول رسمي كما جرت العادة من قبل.

 

هذا ما قالته أوساط مسؤول كبير

قالت أوساط مسؤول كبير إنّ زيارته لدولة عربية قريبة، لكن موعدها لم يُحدّد بعد وإنّ توسيعها الى جولة عربية رهن المعطيات.

 

مسؤولية إصدار إيضاح تقع على آلاخر!

تؤكّد سلطة مالية وجمعية المصارف بطلان صحة الأخبار عن ضرورة تبديل الدولارات القديمة بأخرى جديدة، لكن كلاهما يقول إنّ مسؤولية إصدار إيضاح تقع على آلاخر.

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