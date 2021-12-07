لبنان يحضر على جدول أعمال ابن سلمان في مسقط

A + A -

أكدت السعودية وعُمان، اليوم، أهمية «إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها».