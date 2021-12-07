لبنان يحضر على جدول أعمال ابن سلمان في مسقط

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أكدت السعودية وعُمان، اليوم، أهمية «إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها».
وقد ورد الموقف الثنائي من لبنان، في البيان المشترك، الذي صدر في ختام زيارة وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمسقط، والتي التقى خلالها السلطان العُماني هيثم بن سعيد.
وهو يأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية، والتواصل الهاتفي الذي جرى بين ابن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلالها.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان لم تجارِ السعودية في تصعيدها ضدّ لبنان، بعد الأزمة التي افتعلتها عقب تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول الحرب اليمنية. وهي كانت قد اكتفت حينها بإصدار بيان أسفت فيه لـ«تأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان»، داعيةً الجميع إلى «ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم».
وهو يأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية، والتواصل الهاتفي الذي جرى بين ابن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلالها.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان لم تجارِ السعودية في تصعيدها ضدّ لبنان، بعد الأزمة التي افتعلتها عقب تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول الحرب اليمنية. وهي كانت قد اكتفت حينها بإصدار بيان أسفت فيه لـ«تأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان»، داعيةً الجميع إلى «ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم».