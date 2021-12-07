“العسكرية”: براءة ستة ممن يطلقون على نفسهم “حراس المنية”

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أعلنت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة براءة ستة ممن يطلقون على نفسهم”حراس المنية” بعد اتهامهم بامعاملة القوى الامنية بالشدة في محلة ساحة النور في طرابلس بعد شهر على انطلاق “ثورة 17 تشرين ” في تشرين الاول من العام 2019 .

وجاء الحكم بوجه خمسة آخرين بالصورة الغيابية وقضى بسجنهم ستة اشهر.

وكان المدعى عليهم الستة الذين مثلوا امام المحكمة قد نفوا التعرض للجيش اثناء احدى التظاهرات التي شهدتها ساحة النور في طرابلس في 27 تشرين الثاني من العام 2019 ، وافادوا بانهم حضروا الى المكان بعد تعرض الجيش للرشق بالحجارة من قبل”طابور خامس” وانهم في تلك اللحظة شكلوا سدا منيعا لتفادي الاحتكاك مع الجيش، وقطع الطريق على كل من يحاول تحويل التظاهرات السلمية الى عنفية.