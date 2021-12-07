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طارق الخطيب يعقد سلسلة لقاءات في مدينة طرابلس على رأس وفد من التيار(بالصور)

7
DECEMBER
2021
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عقد نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني الوزير طارق الخطيب سلسلة لقاءات في مدينة طرابلس،
حيث التقى أوّلًا الدكتور زكريا حمودان رئيس التجمع اللبناني للتنمية ونشر الديمقراطية الذي قدم عرضاً حول انتشار جمعيته في طرابلس وطريقة عمله في تأسيس حالة متميزة فيها، عارضاً التعاون مع التيار في المجالات الخدماتية.
وبعدها، التقى الخطيب الدكتور سالم يكن في جامعة الجنان وحضر من جانبه المحامي رشيد كركر حيث قدّر الدكتور يكن دور التيار الوطني والسياسي وكان توافق على ضرورة التنسيق الدائم.
أما اللقاء التالي فكان بالدكتور محمد حزوري رئيس تجمع أمان في المدينة الذي استفسر عن ماهية المهام المناطة بمكتب نائب الرئيس للعمل الوطني حيث أوضح الوزير الخطيب دور العمل الوطني في إبراز فكر التيار الوطني الحر وسط كل مكونات المجتمع اللبناني وخاصة المكون السنّي، لما له من دور كبير في تأسيس دولة لبنان قبل مائة سنة.
وفي الختام، التقى الخطيب الدكتور طه ناجي الذي رأى ضرورة في استمرار التنسيق بين التيار الوطني الحر وجمعيّة الاحباش في الاستحقاقات المقبلة على البلاد حيث شدّد الوزير الخطيب على ضرورة تمكين التحالفات ضمن هذا التآلف السياسي الواسع وضرورة إبعاد الاختلافات الحادة بين مكوناته.

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