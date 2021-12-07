مواكبة لحملة التلقيح...وزارة الصحة تعلن الحاجة الى متطوعين

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أعلنت وزارة الصحة العامة الحاجة إلى متطوعين لمواكبة حملة التلقيح التي تعمل الوزارة على تفعيلها لشمول أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين تحقيقا للسلامة العامة.

وقالت الوزارة في بيان: “تتمثل المحطة الأقرب بالماراتون الذي تنظمه الوزارة يومي السبت والأحد المقبلين في 11 و12 كانون الأول الحالي والذي ستفتح في خلاله مراكز التلقيح في المناطق اللبنانية كافة لمختلف الفئات العمرية، ابتداء من سن الثانية عشرة وما فوق، عبر تقنية الـWalk In. وسيكون على المتطوعين تقديم المساعدة في المراكز لتسجيل غير المسجلين على المنصة الرسمية، كما يمكن لمن هم من طلاب الإختصاصات الطبية والتمريضية المشاركة في عمليات التلقيح”.

ولفتت الوزارة إلى أن المتطوعين المشاركين في حملة التلقيح بمحطاتها المتعددة في المرحلة المقبلة، سيحصلون على شهادة بذلك من وزارة الصحة العامة.

لمن يرغب في التطوع الدخول على هذا الرابط: https://ee.kobotoolbox.org/x/jDFjcKDE

أو إرسال رسالة على الرقم الهاتفي التالي: 81303889.