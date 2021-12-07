وزارة الصحة تعلن عن ماراتون "فايزر" نهاية الأسبوع

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:



"تعلن وزارة الصحة العامة عن تنظيم ماراتون فايزر للمواطنين والمقيمين من الفئات العمرية المستهدفة كافة (من إثنتي عشرة سنة وما فوق) وذلك يومي السبت والأحد المقبلين في 11 و12 كانون الأول الجاري، من الثامنة صباحاً حتى الثالثة من بعد الظهر في عدد من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة.



وتذكر الوزارة المسجلين على المنصة الرسمية للقاح بضرورة إحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل؛ أما غير المسجلين على المنصة فعليهم إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية، جواز سفر، إخراج قيد فردي، إفادة سكن من البلدية أو أي مستند تعريف آخر حيث سيتولى مركز التلقيح المساعدة على التسجيل".