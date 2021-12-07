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"يومٌ تاريخيّ".. هذا ما كشفه النائب ادكار طرابلسي

7
DECEMBER
2021
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صدر عن النائب الدكتور ادكار طرابلسي البيان التالي:

 

صحيح أننا نمرّ بأيام صعبة للغاية، لكن لا نكلّ عن العمل لغد أفضل. أن يقر البرلمان اليوم اقتراحي أنا والزميل اسعد درغام لاعتماد "الهوية التربوية والرقم الموحد للطلاب في لبنان" يعني ايقاف التزوير بالشهادات ويصير بالامكان تتبّع المسار التربوي لكل طالب، وتوزيع عادل للمساعدات والمنح المالية لجميع الطلاب.

ان هذا نهار تاريخي باقرار اقتراحي المعروف "بقانون التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام." الذي سيُدخل مواد وحصص ومناهج من التعليم المهني والتقني في مناهج التعليم الاساسي والثانوي.

مع هذا القانون سيتحوّل مسار التربية في لبنان بعد اليوم. واعمل حاليًّا مع المركز التربوي للبحوث والانماء لتبني مناهج اجنبية تناسب بلادنا وتحقق الدمج المطلوب الذي سيجعل التربية في لبنان تُخرّج طلاب يلتحقون بالمدارس المهنية والكليات التطبيقية ومنها الى سوق العمل بدل سوق البطالة.

 

اما اقرار قانون اعتماد التدريس الرقمي عن بُعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الاكاديمية ٢٠١٩-٢٠٢١ الذي كان لي شرف المشاركة في وضع صيغته النهائية في لجنة فرعية ضمتني الى النائب ايهاب حمادة والوزير جورج كلاس والرئيس السابق للجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب فهو يُمهّد الطريق لتشريع دائم للتعليم عن بُعد يُراعي قانون التعليم العالي ومعايير الجودة ومتطلبات التعليم الرقمي العصرية التي لحظها اقتراحي للتعليم عن بُعد الذي ما زال يُناقش في لجان التربية والتكنولوجيا والادارة والعدل منذ ٢٠١٩.

 

بالفعل كان اليوم تاريخيًّا في اقرار هذه القوانين، ونراهن على وعد الوزير القاضي عباس الحلبي في تنفيذ الهوية التربوية وانطلاق وضع المنهاج الجديد في عهده على رأس وزارة التربية والتعليم العالي.

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