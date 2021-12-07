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حمدان إستقبل السفير الصيني: لبكين دور مهم في التوازن والإستقرار الدولي

7
DECEMBER
2021
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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون وعضو الهيئة الدكتور محمد السبليني في مقر المرابطون، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان مينجيان، رافقه الملحق السياسي ووي لؤون.


أكد العميد مصطفى حمدان على أهمية الدور الصيني العالمي، في التوازن والاستقرار الدولي، رغم محاولات الإدارة الأميركية، بالتهجم المتدرج والمستمر على جمهورية الصين الشعبية، وإنجازاتها الداخلية وعلى الصعيد العلاقات المتبادلة والمتوازنة مع شعوب العالم، مع العلم أن المسار الصيني السلمي، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يستفيد منها أكثرية الدول على امتداد القارات الخمس.


وأشاد حمدان بمقررات الدورة السادسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، التي كرست أفكار فخامة الرئيس شي جين بينغ، حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشداً، مثمناً دور السفارة الصينية وعلى رأسها سعادة السفير تشيان مينجيان، في دعم اللبنانيين في أزمتهم الصعبة الحالية، ودعم الجيش اللبناني، متوجهاً بالشكر إلى الكتيبة الصينية المشاركة مع قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، والتي تقوم بالإضافة إلى مهمتها الأساسية بأعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


بدوره، أكد سعادة السفير الصيني تشيان مينجيان، على أهمية التكافل والتضامن بين جميع اللبنانيين، في هذه المرحلة الصعبة في لبنان، مشدداً على دعم الصين الاقتصادي والاجتماعي والعسكري للدولة اللبنانية، متمنياً أن يتخطى لبنان أزمته الصعبة، وأن يعود إلى ازدهاره وتقدمه.

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