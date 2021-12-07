فياض بحث مع سفيري الهند وبولندا في امكان التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه

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إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان، وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين لاسيما متابعة إنضمام لبنان الى " التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) Alliance International Solar التي أطلقتها وتدعمها عالميا الدولة الهندية، وقد وصل عدد الدول المنتسبة اليها الى 99 وآخرها الولايات المتحدة الأمريكية.



كما اتفق الجانبان بحسب بيان عن وزارة الطاقة، على "وضع آلية سريعة للاستفادة من فرص تمويل بعض المشاريع في مجالات الطاقة والمياه عبر البرامج التمويلية الهندية خصوصا برنامج خط الإئتمان المالي التي تستخدمه الهند في عدد من الدول النامية".



سفير بولندا

كما التقى الوزير فياض سفير بولندا في لبنان بشيميسلاف نيسيووفسكي وتم البحث في إمكان التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه، وذلك على ضوء تجرية بولندا بالنهوض منذ العام 2005 حتى يومنا هذا والتي اعتمدت على اللامركزية الإدارية كحل لاستدامة هذين القطاعين.



كما تناول اللقاء "موضوع إعادة تأهيل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان والمحافظة عليه من الناحية المعمارية والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عبر واجهته وسطحه دون التعرض لهندسته الخارجية، واتفق على متابعة هذا الملف بين الطرفين ومشاركة كهرباء لبنان في وقت قريب لما للملف من أهمية وأولية عند الوزارة والمؤسسة".