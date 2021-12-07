اقرار عدة قوانين تتعلق بالتعليم... ماذا عن الدولار الطالبي والتعليم عن بعد والامتحانات الرسمية؟

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أقر مجلس النواب اليوم عدة قوانين تتعلق بالتعليم، من بينها إقرار صفة العجلة على إقتراح القانونين المعجلين المكررين حول إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج وادخال تعديل يقضي بتطبيق عقوبات على كل مصرف يمتنع عن تطبيق احكام هذا القانون .

اضافة الى ذلك، إقرار إقتراح قانون يرمي الى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان "الهوية التربوية".

كما ايضا ما يتعلق بالمناهج الدراسية، مع إقرار إقتراح قانون الرامي الى تحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية. واقرار إقتراح قانون يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون "التوجيه المهني لتالمذة التعليم العام".

ومع عودة ارتفاع حدّة جائحة كورونا، تم اقرار إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.

أما بالنسبة للامتحانات الرسمية، فقد سقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.