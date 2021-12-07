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منخفض طوفاني من اليونان نحو لبنان.. هذه تفاصيله

7
DECEMBER
2021
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أفد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جوّيا يعبر اليونان وجنوب تركيا وسوف يتمركز فوق لبنان اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء يحمل معه امطاراً طوفانية وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، ماذا في التفاصيل؟

 

يتمدّد المنخفض الايسلاندي نحو اليونان والبحر المتوسط وتنهار قيم الضغط الجوّي فوق جنوب تركيا والمنطقة نحو 1004hpa، فتتجمّع السحب الركامية فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويدخل لبنان في قلب المنخفض العاصف.

 

تهب رياح جنوبية شرقية يوم الثلاثاء بسرعة 50 كم في الساعة وتنقلب فجر الاربعاء الى جنوبية غربية وتزداد سرعتها ظهر الأربعاء الى 80 و 90 كم في الساعة، وسوف يتميز الوضع المرتقب بما يلي:

 

١- تساقط امطار غزيرة في معظم المناطق اللبنانية والساحلية السورية وشمال فلسطين، وتساقط للبرد ساحلا وجبلاً وتتحول الى طوفانية مع تقدّم الساعات.


٢- ارتفاع نسبة تشكل الصواعق والعواصف الرعدية الى 90%

٣- نشاط في سرعة الرياح لتلامس 90 كم في الساعة ساحلا وجبلا، و 70 كم بقاعاً

٤- تغطية شاملة للتيار النفاس او JET STREAM للبنان وسوريا وتركيا وقبرص الأمر الذي سيشحن السحب الركامية بالرطوبة فتتحول نسبة الهطولات الى 100%

5- انخفاض درجات الحرارة ما يؤدي الى تساقط الثلوج فوق 1500متر

7- احتمال تشكل السيول والفيضانات وجرف الاتربة والحصى على الطرقات.

8- انحسار المنخفض العاصف ظهر الخميس، فتكون مدته حوالي 24 ساعة بسبب تمركز المرتفع الآزوري فوق شمال ليبيا.

9- معدل تساقط الامطار بين 40 و 55 مم ساحلاً وجبلا و 35 و 45 مم بقاعا وهذا رقم قياسي لمدة المنخفض العاصف، واحتمال ان تزيد نسبة الهطولات مساء الاربعاء.

 

إذا طقس كانوني بامتياز سيمرّ به لبنان بين الثلاثاء ليلاً وظهر يوم الخميس، وسوف يشهد البحر المتوسط المزيد من تدفق الكتل الرطبة من اوروبا خلال الأيام المقبلة، ما يشير الى المزيد من وصول الخيرات نحو لبنان والجوار.

 

وحذر الأب خنيصر من انه سوف تلامس سرعة الرياح في لبنان يوم الاربعاء 80-90 كم في الساعة ونسبة هطولات بين 35 و 60مم خلال 24 ساعة، وتتساقط الثلوج بين 1500 و 1700 متر بخاصة في المناطق الشمالية.

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