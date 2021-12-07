لبنان - جريمة بشعة.. قتل شقيقه الأصغر لهذا السبب الصادم!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:



بتاريخ ٢٨-١١-٢٠٢١، وفي محلّة الدّامور، أطلق (ر. ف. من مواليد عام ١٩٥٦، لبناني) عيارَين ناريَين من بندقية صيد باتجاه شقيقه (م. ف. من مواليد عام ١٩٧١)، نتيجة خلاف بينهما، فأصابه في صدره وأرداه قتيلاً، ثم لاذ بالفرار الى جهةٍ مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لتحديد مكان وجود الفاعل، وتوقيفه.



بنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول مكان اختبائه، في أحد أحراج الدّامور.

بناءً عليه، ضربت دوريات من الشّعبة طوقًا أمنيًا حول المكان، وتمكّنت من توقيفه، خلال أقل من 24 ساعة على ارتكابه الجريمة، وضبطت بحوزته البندقية المستخدمة وسكينَين.



بالتحقيق معه، اعترف بقتل أخيه، بسبب خلافات على الميراث.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".