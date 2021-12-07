نشاط لهيئة كولكو اوتاوا في التيار الوطني الحر‎‎

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تماشيا" بتعاليم فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون و ايمانا منا بأهمية توعية الجيل الجديد ليُلِمَّ بنشأة التيار، بنضاله عبر السنين و بتمسُّكِه بمبادئه الوطنية الصلبة ، قررت هيئة الشباب في كولكو- اوتاوا برئاسة السيد عماد جبور و بدعم من مسؤولة المرأة في هيئة اوتاوا السيدة غرايس أبي خليل دعوة أطفالها الى حضور اجتماع يتناول هذا الموضوع و يتخلله مداخلة من مسؤول قطاع الشباب في التيار في لبنان السيد منصور فاضل.

و قد القى السيد عماد كلمة تناول فيها كل المحطات التي مرّ بها التيار بقيادة مؤسسه و خلَفه الوزير جبران باسيل و ذلك بحضور السيد جهاد داوود نائب المنسق العام لكولكو -كندا ممثلا السيد فواز بادور المنسق العام لكولكو-كندا ، السيد فادي قسيس مسؤول لجنة الشباب في كولكو-كندا و مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو-كندا السيدة نينا عنيد عارج و منسق اوتاوا السيد فادي نمر و لفيف من منسقي الهيئات عبر تطبيق زوم .

هذا و قد أرفق السيد بادور رسالة شكر لهيئة اوتاوا لدعوته لحضور اول لقاء شبابي في كندا و تمنى لشبابنا التوفيق و الاستمرارية لهم بهذا النشاط لانهم امل و مستقبل لبنان الواعد.

كما تخلل النشاط عرض أفلام وثائقية عن التيار و عن حياة و مسيرة مؤسسه فخامة الرئيس ميشال عون.

و لم يخلو اللقاء من المفاجآت عبر الجوائز التي وُزِّعَت في فقرة أسئلة و أجوبة. و تمتع الحاضرون باللقاء و بالمشاركة بوجبة بعد هذا النشاط القيم .