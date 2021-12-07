سانا: عدوان إسرائيلي يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري

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سانا: نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه حوالي الساعة ١،٢٣ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور.

وقال محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال لـ سانا: “فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حالياً على تبريد الموقع”.