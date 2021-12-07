نداء الوطن: العلاقات مع الخليج تبدو وكأنها لا تزال في المربع الأول

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في ما يتصل بالعلاقات الديبلوماسية الخليجية المقطوعة مع لبنان، فيتابع السفراء اللبنانيون المبعدون من دول الخليج باهتمام بالغ الترددات الإيجابية لاتصال جدة برئيس الحكومة "لكن حتى اللحظة الأجواء ما زالت رمادية" وفق تعبير أحدهم، وأضاف رداً على سؤال "نداء الوطن": "لم يتحدث أحد معنا "لا من جوّا ولا من برّا"، والأمور تبدو وكأنها لا تزال في المربع الأول، خصوصاً وأنّ أي جديد لم يطرأ رسمياً بعد على مواقف الدول الخليجية المعنية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، كالكويت والبحرين".