نداء الوطن: حكومياً: الأزمة تراوح مكانها

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حكومياً، تراوح الأزمة مكانها على وقع تجديد "حزب الله" تمسكه بشرط تنحية القاضي البيطار عن ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار 4 آب، وقد عبّرت أوساطه الإعلامية بوضوح خلال الساعات الأخيرة عن استمرار الحظر المفروض على مجلس الوزراء "ما لم يتم تصويب السلوك القضائي" في التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، حسبما نقلت قناة "المنار" مساءً، مؤكدةً من هذا المنطلق أنّ أي حل يطرأ على مستوى العلاقات السعودية – اللبنانية بوساطة فرنسية لن "يحرك قيد أنملة في المياه الحكومية الراكدة (...) ووحده الحل القضائي سيحل عقدة مجلس الوزراء".