أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 كانون الثاني 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد مصادر خليجية أن زيارة مسؤول الملف الأمني في الإمارات إلى طهران سبقها تقدير موقف أعده محللون أمنيون وإستراتيجيون أميركيون وأوروبيون لحساب الإمارات، توصل إلى حسم استحالة قدرة إسرائيل القيام بشن حرب على إيران، ودعا الإمارات إلى تسريع تمتين العلاقات بإيران.

خفايا

قال مرجع نيابي إن اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي حمل اسم قانون نقولا نحاس شكل أول دعسة ناقصة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الملف الاقتصادي والمالي، وأثار الشكوك حول المسار التفاوضي الذي تجريه مع صندوق النقد الدولي واحتمال إخضاعه لمصالح المصارف ورؤية المصرف المركزي.



نداء الوطن: خفايا

مرشّح رئيسي على لائحة السلطة لهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام مدَّعى عليه من النيابة العامة بجرم تزوير متعلق بأعمال نقابية. وهو يترشح تارة باسم مياومي سكك الحديد وطوراً تحت اسم مؤسسات واقعة تحت يديه من خلال عضويته في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي.

على ضوء مشاركة وزير الزراعة عباس الحاج حسن في اجتماع السراي الموسع أمس للبحث في موضوع الإشكالات مع المملكة العربية السعودية تتردد معلومات أنه قد يكون هناك اتجاه تصعيدي من الثنائي الشيعي بحيث يمتنع الوزراء الشيعة عن حضور الإجتماعات الوزارية على قاعدة أنه لا يجوز ومن غير المقنع أن تتم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء وحضور مثل هذه الإجتماعات.

اللواء: أسرار

همس

تنشغل دوائر لبنانية بتتبع الآلية التنفيذية للمبادرة الفرنسية - السعودية تجاه لبنان، ومدى انعكاسات التجاذبات الإقليمية والدولية عليها..



غمز

يتحفّز الصرافون لعملية ارتفاع جديد في سعر صرف «العملة الخضراء» في السوق السوداء، قبل عيدي الميلاد ورأس السة.



لغز

طالبت جهات أهلية بيروتية هيئات الرقابة، لا سيما التفتيش المركزي بالتدخل لمعرفة أين تذهب مياه العاصمة، ويحرم منها المشتركون، أو تباع لهم بعد ذلك بالوسائل المعروفة؟!

الجمهورية: أسرار

إنزعاجٌ من ضعف إنتاجية الحكومة

أبدى مرجع رسمي أمام زواره إنزعاجه من ضعف إنتاجية الحكومة حتى الآن على رغم كثرة الملفات الملحّة.

عدم مشاركة مستشارين لشخصية في اجتماعات

سأل مراقبون عن أسباب عدم مشاركة مستشارين لشخصية بارزة في إجتماعات لجنة متخصّصة، وهو ما تُرجم رفضاً لمشاركة غير الرسميين فيها.

الإنتخابات المقبلة وغالبية المغتربين

يؤكّد كل فريق سياسي أنّ غالبية المغتربين الذين تسجّلوا للإقتراع في الإنتخابات المقبلة هم من مؤيّديه.