مفاجآت غير متوقعة عن الواقع الصحي في لبنان.. الأبيض يكشف!

ومن المؤشرات أيضًا التي تدل عن عجز المرضى عن أخذ الدواء أو زيارة الطبيب، لفت أبيض إلى أن في "مستشفى الحريري لاحظنا زيادة بنسبة 30% إلى 40% من المرضى الذين يأتون إلى الطوارئ لأنهم كانوا عاجزين عن مراجعة أطبائهم أو الحصول على الدواء".

ودعا أبيض المواطنين إلى أن يقصدوا مراكز الرعاية الأولية الـ250 الموزعة في مختلف المناطق اللبنانية حيث بإمكانهم أن يحصلوا مجاناً على نحو 90 دواء من أدوية الأمراض المزمنة".

وعن موضوع قرض البنك الدولي الذي يغطي زيادة ثلاثة أضعاف ونصف على التعرفة القديمة للمستشفيات، أوضح وزير الصحة أن "هذا القرض هو لفترة 6 أشهر ولكن يمكن تمديدها، ولكن لا نرضى أن نظل نعيش على المساعدات وعلى الاستجداء".

كذلك، فقد أكد أبيض أن "بعض المستشفيات يستغل المرضى وأن هذه المستشفيات ستتخذ بحقها إجراءات قاسية".

وجدد وزير الصحة التأكيد على أن "واقع كورونا مقلق في لبنان، ومن أسبوع إلى آخر تتزايد الأرقام بنحو 20% والأخطر في ذلك أن القطاع الاستشفائي غير جاهز لاستقبال الحالات الإضافية خلافًا لما كان عليه الوضع العام الماضي حين وصلت مساعدات للبنان بعد انفجار المرفأ، كما أن ما تغيّر اليوم هو هجرة 30% إلى 40% من الأطباء والممرضين وكذلك إقفال العديد من المستشفيات أقسام كورونا لتخفيض نفقاتها".

وقال أبيض إن عمل الوزارة "جار على زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات نحو 30% في غضون أسبوع"، موضحاً أن "ما بين 80% إلى 85% ممن يدخلون إلى المستشفيات بسبب كورونا أو يتوفّون لهذا السبب هم من غير الملقحين".

وأوضح أن "نسبة الملقحين حاليًّا في لبنان هي نحو 37% الى 38% "، وقال: "إن الأمر الجيد أننا كنا نسجل 5 آلاف يتلقون اللقاح يوميًّا ولكن مؤخرًا ارتفع الرقم إلى نحو 20 ألفًا، وبعدما كنا نعطي في الأسبوع 70 الف لقاح أعطينا الأسبوع الماضي 100 ألف وهدفنا الوصول إلى 140 ألف لقاح في الأسبوع". ومن شأن ذلك وفق أبيض أن يرفع نسبة الملقحين خلال أسابيع إلى ما فوق ال50% أو ال 55%. وتوقع وصول نسبة الملقحين في لبنان إلى60% أو 70% في الثلث الأول من العام المقبل.