living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل البديل المُقنِع جاهز، أم أننا دخلنا في نفق جديد من التعقيدات؟

6
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ماذا بعد إسقاط صيغة قانون الكابيتال كونترول التي كانت مطروحة اليوم؟ هل البديل المُقنِع جاهز، أم أننا دخلنا في نفق جديد من التعقيدات التي لم تسمح منذ 17 تشرين الأول 2019 بضبط التحويلات، ولن تسمح به بعد اليوم؟
الأكيد ألا جواب بعد على هذا السؤال، باستثناء المزايدات، التي دأبت عليها في الساعات الأخيرة شخصيات وقوى سياسية كانت حتى أمس القريب رافضة بالمطلق لضبط التحويلات، قبل أن تنقلب بسحر ساحر إلى حريصة على أموال المودعين، ورافضة لإقرار أي صيغة لا تضمن حقوقهم.
في كل الأحوال، كان واضحاً اليوم أن نواب تكتل لبنان القوي هم الذين قادوا حملة اسقاط الاقتراح بالصيغة التي وصفوها بالملتوية والمزيفة. وقد سقط الاقتراح في اللجان بفعل الموقف المعارض والصلب لنواب التيار الوطني الحر، وبعدما أعلن النائب جبران باسيل بوضوح أن التيار كان يريد قانون الكابيتال كونترول منذ عام 2019 لضبط التحويلات إلى الخارج، وليس ليتحول في سنة 2021 قانوناً للعفو عن تحويلات مشبوهة حدثت، مع ترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات التي قد تحصل في المستقبل، والالتفاف على احكام القضاء. وخلُص باسيل إلى القول: لا تشريع لسرقة المودعين ونصرّ على استعادة اموالهم وعلى قانون استعادة الأموال المحولة للخارج… وقد انضم الى موقف التيار المعارض اليوم كل من حزب الله والاشتراكي والقوات، فيما أيد الاقتراح نواب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحركة أمل وتيار المستقبل، بينما ساد الالتباس موقف المردة. وفي أثناء النقاش حاول النائب علي حسن خليل فرض بدء التصويت على الإقتراح بندا بندا، غير ان نواب التيار رفضوا الأمر، وطلبوا ابقاء النقاش في العام وصولا الى اسقاط الإقتراح من أساسه.
وفي انتظار اي تطور جديد على هذا الصعيد، فضلاً عن أي معطيات ملموسة حول توحيد الارقام وتحديث خطة التعافي واعداد الموازنة الجديدة، على وقع التطورات الايجابية على خط بيروت-الرياض، وصلت الى لبنان اليوم بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل. وتلتقي البعثة غداً رئيس الحكومة وفق معلومات ال أو.تي.في. في مستهل زيارة تستمر عدة أيام، تجري خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، كما تبحث في كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان. اما البداية فمن اسقاط صيغة الكابيتال كونترول امام اللجان.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout