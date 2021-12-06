تقرير مستشفى رفيق الحريري: 43 إصابة و24 حالة حرجة ولا وفيات و1382 لقاحا

A + A -

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

"عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 1044

AstraZeneca: 338



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 367 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1426 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24



- حالات وفاة: 0