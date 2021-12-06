الجيش- تَوقيف مَطلوبين في مناطق مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيانٌ جاء فيه: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات المطلوب (أ.ك) لارتكابه جرائم: ممارسة أعمال السحر والشعوذة، والنصب والاحتيال، وابتزاز الفتيات وتسهيل الدعارة، وضبطت بحوزته مواد ومعدات تُستخدم في أعمال الشعوذة ومبالغ مالية".



وأضاف البيان, "في منطقة صحراء الشويفات، أوقفت دورية من المديرية المذكورة المطلوب (ط.ز) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أحد الأشخاص، والقيام بأعمال الربا، وضُبط بحوزته مسدس حربي".



وتابع, "كما أوقفت دورية أخرى في منطقة الليلكي كلاً من: (ع.ز) و (ح.ح) لارتكابهما جرائم: تأليف عصابة مسلحة مع آخرين بهدف تحصيل الأموال وفرض الخوات، وافتعال المشكلات، والتعدي على المواطنين ومحطات المحروقات، ومحاولة خطف أشخاص، ونقل الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة".







ووفق البيان: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".