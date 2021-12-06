باسيل التقى سفير هولندا ووفدا من جمعية صرخة المودعين

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، سفير هولندا Hans Peter van der Woude، وعرض معه التطورات السياسية. وجرى التشديد على أهمية عودة النازحين السوريين الى بلدهم.

كما التقى وفدا من جمعية صرخة المودعين، وجرى استعراض الصيغ المطروحة للكابيتال كونترول. وشدد باسيل على رفض أي تشريع لسرقة أموال المودعين وللعفو عمّن ارتكب فضيحة التحويل المشبوه للأموال الى الخارج أو ترك لحاكمية مصرف لبنان استنسابية تحويلات مستقبلية.

وكان باسيل قد استقبل سابقاً سفير سوريا عبد الكريم علي، وتم عرض التطورات.