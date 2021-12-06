في تطور ملفت.. مسؤول أمني إماراتي هام يزور طهران

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أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني استقبل اليوم مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد، الذي يزور طهران تلبية لدعوة رسمية من شمخاني. ومن المقرر أن يجري الشيخ طحنون مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة، التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى نهاية تشرين الثاني الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ناقشا خلاله مختلف القضايا بما في ذلك القضايا السياسية والقنصلية والثنائية. ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية مع الإمارات بأنها علاقات متنامية، وقال إن الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها وتعاونها الفعال مع الأصدقاء والجيران. وعلقت "إرنا" على زيارة الشيخ طحنون لطهران بالقول إن "سياسة حسن الجوار التي تنتهجها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ستسهم في إرساء الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة إذا كانت هناك إرادة جادة من الطرفين".