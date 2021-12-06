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الرئيس عون اطلع من ميقاتي على تفاصيل الاتصال من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

6
DECEMBER
2021
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تداول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال لقائهما في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية. واطلع الرئيس ميقاتي الرئيس عون على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه يوم السبت الماضي من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها. كذلك عرض الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي الإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة بعض القضايا الملحة.


وزير الدفاع الوطني
واستقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل المؤسسات التابعة للوزارة وحاجات العسكريين في ظل الظروف الراهنة.


السفيرة كارولين زيادة
وفي قصر بعبدا، السفيرة كارولين زيادة لمناسبة تعيينها ممثلة خاصة للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس ورئيسة للبعثة الأممية المؤقتة في كوسوفو. وقد هنأ الرئيس عون السفيرة زيادة بهذا المنصب الديبلوماسي الدولي منوها بكفاءتها وخبرتها ومتمنيا لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.

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