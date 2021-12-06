روبينسون مجنّس منتخب لبنان

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كشف رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة، أكرم حلبي، مساء اليوم الأحد، عن هوية المجنس الجديد، لمنتخب #لبنان لكرة السلة، الطامح لإنتزاع إحدى بطاقات الوصول إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٣ .

وقال في حديث تلفزيوني، إن الإتحاد يتجه إلى تقييم الأداء الفني لمنتخب الأرز بعد انتهاء النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، وذلك في محاولة إيجاد سبل لتجنب أخطاء التجارب السابقة .

وأعلن حلبي أن المجنس الجديد لمنتخب السلة، هو الأميركي توماس روبينسون البالغ من السن ٣٠ عاماً (٢٠٨ سنتم)، الذي وقّع منذ أيام للمشاركة في الدوري الكوري. وأشار إلى أن الأخير سيكون حاضراً بدءًا من النافذة الثانية في شباط المقبل أمام الأردن والسعودية .