عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 كانون الأول 2021

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الأخبار: كورونا: نحو المرحلة الأخطر

ابن سلمان يجرّ ماكرون: الأزمة مستمرّة



تحالف سياسي - مصرفي لحماية المصارف من دعاوى الخارج



مجزرة مخيم الباغوز: واشنطن تذبح... واشنطن تحقّق!





الديار: هل حُلّت فعلًا أزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية... أم أنه حلّ مشروط؟

الترجمة الإقتصادية لإستعادة العلاقات مع المملكة تمرّ حكماً بدعم مالي

مشروع قانون «الكابيتال كنترول»... وقف الإستنسابية في التحاويل الى الخارج؟



نداء الوطن: الكابيتال كونترول: عون يدعم إقراره وباسيل يعتبره "تشريعاً للسرقة"!

تعهّدات لبنان للرياض وباريس: "كوابيس اليقظة" تقتل "الأحلام الوردية"



اللواء: شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء «وبيان الرياض»!

باسيل ينسف «الكابيتال كونترول» والمفاوضات مع الصندوق و«موديز» تحذّر من التدهور في ارتفاع نسبة الدَّين



البناء: ماكرون يتقدم انتخابياً بدعم خليجي… ويخرق جدار القطيعة السعودية مع لبنان / عودة السفراء الخليجيين بعد عودة مجلس الوزراء للانعقاد… ولجنة مشتركة / مجلس النواب غداً أمام اختبار فرص توافقات تنهي أزمة الت حقيق في انفجار المرفأ /



النهار: الاختراق الفرنسي السعودي: حماية الفرصة الأخيرة



الجمهورية: إختراق فرنسي للأزمة مع الرياض



l'orient le jour: L’accord Macron-MBS sur le Liban : une brèche dans un rideau de fer