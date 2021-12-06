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أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 كانون الأول 2021

6
DECEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تشير معلومات يتداولها باحثون متخصصون بالشؤون الأميركية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه لقبول الشروط الإيرانية للعودة إلى الإتفاق النووي، أمام الحاجة لإنجاز سياسي خارجي يحقق انفراجات دولية وضخ النفط الإيراني في السوق وتوفير ظروف أفضل للحزب الديمقراطي انتخابياً.


خفايا

قالت مصادر دبلوماسية تابعت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخليجية وخاتمتها السعودية، إن ماكرون يخوض معركته الرئاسية الصعبة تحت عنوان الفوز بمليارات الدولارات للشركات الفرنسية، ويحتاج نجاحاً في لبنان بعد فشله في الساحات الأخرى، وفوز ماكرون مطلب خليجي مقارنة بخصومه

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
إتخذ رئيس الحكومة الإستعدادات اللازمة للتحرك بطائرته الخاصة، فور تلقِّيه دعوة للإنضمام إلى إجتماعات الرياض حسب الإحتمال الذي كان متداولاً مع الرئيس الفرنسي عشية وصوله إلى العاصمة السعودية!



لغز
تستعجل قيادات أمنية اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من ظاهرة تخلي عناصر وضباط عن الحضور بشكل منتظم إلى مواقع عملهم، أو السفر إلى الخارج، ولكن هذه المحاولات تصطدم بعدم تجاوب المرجعيات الرسمية المعنية!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يقال ان "تيار المستقبل" قد يستبدل النائب جمال الجراح بترشيح وزير البيئة ناصر ياسين على لوائحه في البقاع الغربي، في حال قرر رئيسه سعد الحريري خوض الإنتخابات النيابية.

 

إستنكرت أوساط اقتصادية تدخّل وزير العمل خلافاً للقانون في انتخابات نقابة مقاولي البناء والاشغال العامة من خلال امتناع الوزارة عن ارسال مراقب للانتخابات، لفرض قبول مجلس النقابة ترشيح ممثل عن إحدى الشركات خلافاً للنظام الداخلي للنقابة ولمرسوم تنظيم النقابات وقانون العمل.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

الصعوبات لن تدفعه لاستحضار تجربة مَن سبقه

يؤكّد مرجع بارز أنّه مهما واجه من صعوبات لن يُقدم على خطوات تعيد استحضار تجربة مَن سبقه لأنّ آثارها ماثلة حتى اليوم.

 

تحوّلات ايجابية عربية حيال لبنان

وزير سيادي قال في مجلس خاص إنّ الأجواء الدولية حيال لبنان جيدة وهناك تحوّلات إيجابية عربية وتبقى المشكلة داخل لبنان.

 

وفدٌ استقصائي في بيروت

غادر وفد غير مدني بيروت بعد زيارة استمرت أياماً عدة كما وصل اليها من دون الإعلان عنها. وأفيد أنّ مهمته كانت إستقصائية تتصل بحاجات عاجلة.

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