living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: اين وزارة الصحة من رعاية الفقراء والمُعدمين في الشمال؟

6
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: دموع الأسمر-

مستشفيات شمالية : الدفع مُسبقاً وبالدولار ... والحجّة فرق سعر الصرف

لم يعد الاستشفاء متاحا للفقراء، بعد اقفال ابواب المستشفيات الخاصة في وجوههم، فالابواب تفتح فقط للاغنياء لمن يدفع الملايين ، وبالدولار، وفي حال تعذر الدفع، فالابواب تقفل في وجه المرضى، حتى لو كانت حالتهم الصحية خطيرة جدا.

 

تحتضن عاصمة الشمال عددا لا بأس به من المستشفيات الخاصة، ومستشفى حكومية واحدة، لكن هذا المستشفى الحكومي اصبح عاجزا عن استقبال المرضى، خصوصا مرضى كورونا لعدم وجود اسرّة كافية ، اضافة الى ان امكانياتها للعمليات الجراحية ما زالت محدودة ، بينما المستشفيات الخاصة تملك تقنيات ومهارات اوسع.



في المقابل، هذه المستشفيات الخاصة تشترط على المرضى قبل الدخول للدفع ، حتى لو كان مضمونا في الضمان الاجتماعي والتعاونية وغيرها، والمبلغ يتراوح بين خمسة ملايين وصولا الى عشرة ملايين ليرة، وخلال فترة العلاج ترتفع الفاتورة لتصل الى رقم يعجز مواطنون كثر عن دفعها، فيضطر البعض لمن لم يجد مكانا له في المستشفى الحكومي الى التزام منزله حتى يكتب له الشفاء او العكس!!!!


بعض المستشفيات الخاصة ترفض استقبال مرضى الضمان الاجتماعي، الا في حال واحدة هي ان يوقع المريض على نسبة حسم ٥٠٪ والباقي على حسابه، اضافة الى دفع فروقات مالية، لان الضمان الاجتماعي ما زال يؤمّن لمرضاه الدفع على قيمة الف وخمسمائة ليرة، بينما المستشفيات في هذه الحالة تدفع الفروقات حسب سعر صرف الدولار، اي تغطية المبلغ المتبقي بالملايين.

 

في الآونة الاخيرة فقدت عائلات اشخاص اعزاء ، بعد تعذر علاجها في المستشفى، فبقيت تعاني في المنزل حتى فارقت الحياة.



كذلك رفع المواطنون الصوت عاليا بحق المستشفى الحكومي الذي يفرض على مرضى الكورونا في اليوم الواحد مليون ليرة، يعني في حال كان بحاجة لايام، عليه دفع الملايين، هذا في المستشفى الحكومي، فكيف هو الوضع في المستشفيات الخاصة؟

 

اصبح المواطن اللبناني يعيش في بلد لا يوجد فيه مكان للموظفين الذين فقدت رواتبهم قيمتها، بينما التجار يتلاعبون باسعار المواد الاستهلاكية وسط غياب تام للوزارات المعنية.

 

كذلك يواجه اصحاب الامراض المزمنة مشكلة كبيرة، حيث لم يحصل عدد كبير منهم على دوائه من وزارة الصحة، علما ان ادويته لم يرفع الدعم عنها لانها من الادوية المستعصية، لكن السؤا ل المطروح ما هي المشاكل التقنية التي تمنعه من استلام دوائه بعد مضي شهر على انقطاعها؟ لا جواب من مقر وزارة الصحة في منطقة القبة.


قد يضطر الفقير الى الاستغناء عن كثير من اساسيات الحياة، الا الاستشفاء، فالمرض لا يرحم، والعلاج لم يعد متوفرا للجميع، ومبررات المستشفيات الخاصة كثيرة وجاهزة، والمريض المعدم غير المضمون، والذي لا يتمتع برعاية يموت دون علاج ، ووزارة الصحة غائبة ولعلها تعجز عن ايجاد حل يرعى كل المواطنين بانسانية ودون اذلال وقهر ... وإلا كتب على من لا يملك المال ولا الدولار، ان يتحمل اوجاعه بانتظار فرج الله ورعايته، او مُحسن تحرّكه انسانيته... اما ادوية الامراض المستعصية وغيرها من المزمنة الى السرطانية، فما على المرضى الا ان ينتظروا رحمة وزارة الصحة، لعلها تستيقظ فتسرع الى تأمين الاستشفاء والدواء للجميع ...

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout