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لبنان بين شبه الدولة واللادولة (أنيس أبي سعد)

5
DECEMBER
2021
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إستقال القرداحي، وإن كانت استقالته متأخرة نوعاً ما، فلبنان المتخبط اليوم في الإقتصاد، الصحة والمعيشة لا يحتمل المزيد من المسرحيات، مسرحيات الكرامة والعزة الوطنية. يا ليت هذه الاستقالة كانت منذ اليوم الأول عوض حرف الأنظار عن أحد الملفات الأساسية ملف المرفأ والقاضي بيطار.

 

كسر لبنان كل المقاييس، دعونا نترك جانباً خلاف التأسيس الذي إقترن بإنشاء الكيان واختلاف المكونات منذ البداية أصلاً على فكرة لبنان، دعونا ننسى سنوات طويلة من الحروب واللا إستقرار ومن العيش المشترك الخاضع لكافة أنواع وأساليب الإكراه. دعونا نعود إلى الطائف وما بعد الطائف، يكاد لبنان يكون الدولة الوحيدة التي نقلت الإقتتال من الشوارع إلى المؤسسات يوم كلف الذين تحاربوا طوال سنوات طويلة إنشاء ما يعرف بلبنان الطائف، لبنان ما بعد الحرب بقيادة سعودية سورية وبرضى دولي وأميركي، يومها جئنا بمن سفكوا دماء بعضهم بعضاً وطلبنا منهم إنشاء دولة، كيف هذا وبأي دستور؟ مع الإشارة هنا إلى ضرورة الفصل بين من امتلك يومها قضية الدفاع عن الوجود وأسقط مشروع الوطن الفلسطيني البديل وبين من أمعن بالإنقلابات والسرقات وتكريس منطق 'الزعرنات'' وحرف المقاومة اللبنانية التي اتخذت طابعاً مسيحياً عن مسارها آنذاك وإدخالها مرحلة تصفية الرفاق والإمساك بمفاصل ما تبقى من لبنان بغية الربح الشخصي شأنه شأن قادة وأمراء حروب من طوائف أخرى. بعد إسقاط مشروع الوطن البديل إنتهت المقاومة واستفحل منطق الميليشيات والإقتتال فيما بينها لتمسي الحرب في حينه بين الأخوة في البيت نفسه ومن الطائفة نفسها.

 

توج هذا المسار بجمع الجميع بالترغيب وبالترهيب وبعقد الصفقات لندخل مرحلة الطائف وإذا بنا نأتي بمن تقاتلوا على مصالح شخصية ونطلب منهم إنشاء مؤسسات ودولة. دخل الجميع وأصبحت الحرب في مجلس الوزراء وفي البرلمانات ليبدأ الفساد والسياسات الإقتصادية المشرقة منذ عام ١٩٩١، يا أخوة دعونا لا ندخل في تفاصيل الفساد،

 

دعونا نسأل من يتحمل ذنب ما حصل آخر ٣٠ عاماً ومن المسؤول عن الإنهيار؟ من لبس لباس رجال السياسة وحافظ على الميليشيا في عقله وفي قلبه؟ من يرفض قيامة لبنان؟ ولماذا؟ من يمنع تنفيذ خطة الكهرباء؟ من يمنع تنفيذ خطة الإستشفاء؟ من يمنع تدمير البيئة و الكسارات؟ من يصنع مسرحيات الداخل ليذكرنا بالحرب الأهلية؟ من يحمي كارتلات المولدات، الدواء والمواد الغذائية؟ من دمر الليرة ومن يلعب بسعر الصرف؟ من ضخم الأزمة ومن استثمر فيها؟ من وافق منذ ٢٠٠٦ على التنازل عن ثروتنا النفطية وقدم تنازلات جمة في ملف ترسيم الحدود؟ من وافق على التوطين منذ التسعينات تحت الطاولة ويرفضه اليوم فوق الطاولة؟ من يملك أغلب الجمعيات الوهمية ومن يمسك بمجالس الفساد التي تدعي العمل لكل لبنان؟ من قام بصفقات الإتصالات ومن تشارك في شبكة الإنترنت الغير الشرعي؟ من يمول الإعلام والأقلام المأجورة؟ من يمول بقاء النازحين؟ من يتدخل في القضاء؟ من يحمي المطلوبين في ملفات الفساد وفي جريمة المرفأ؟ من ومن ومن ومن... لعل الإجابة على بعض من هذه التساؤلات التي لا تنتنهي يعطينا فكرة عما حدث آخر ٣٠ عاماً.

 

إن أزمتنا اليوم عميقة، جاهل من يعتقد أن الدول الخارجية تريد التغيير والتخلص من الفاسدين، جاهل من يعتقد أنه قد يأتي نظاماً أفضل في تقديم التنازلات للخارج من النظام الحالي، إن جل ما يريده الخارج هو النفط، توطين اللاجئين، ترسيم الحدود والإبقاء على لبنان بين اللا دولة والشبه دولة...

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