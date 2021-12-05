وصول أول رحلة للخطوط الجوية السويسرية آتية من زوريخ

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وصلت الى بيروت ظهر اليوم أول رحلة لشركة "الخطوط الجوية السويسرية" "swiss international airlines" آتية من زوريخ، حيث ستقوم برحلتين اسبوعيا الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.



كان في استقبال الرحلة الأولى، التي كان على متنها 60 راكبا، مدير الشركة في لبنان ابراهيم دريان وممثلون عن المديرية العامة للطيران المدني.



وعن أهمية هذه الخطوة، قال دريان: "إننا نتطلع بإيجابية لوصول أول رحلة جوية للخطوط السويسرية من زوريخ الى لبنان، ونعتبر أن هذا الأمر سينعكس ايجابا على تفعيل التواصل ما بين لبنان وسويسرا".

أضاف: "إن الشركة ستسير رحلتين حاليا أسبوعيا الى بيروت يومي الأحد والخميس، واننا نتمنى نجاح هذه الخطوة لما لها من تأثير ايجابي على التقارب اللبناني السويسري على مختلف الصعد على أمل ان تثمر هذه الخطوة مع اطلالة العام الجديد حيوية اكبر على صعيد حركة النقل الجوي بين لبنان والخارج، وبالتالي على حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعلى انتقال اللبنانيين ما بين لبنان وسويسرا وبالعكس".