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نصيحة من "LARI".. ماذا في الأحوال الجوية الأسبوع المقبل؟

5
DECEMBER
2021
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نشرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية سرعة الرياح التي سجلت في بعض المناطق اللبنانية، وجاءت على الشكل التالي:
تل عمارة      ١٩ كلم/ ساعة
صيدا           ٩ كلم/ ساعة
صور          ١١ كلم/ ساعة
عكار           ٨ كلم/ ساعة
بعقلين          ١٢ كلم/ ساعة
زحلة            ١٧ كلم/ ساعة

وتوقعت "lari" هطول الأمطار بعد ظهر الاحد ٢٠٢١/١٢/، وطقساً مستقراً نسبياً الاثنين ٢٠٢١/١٢/٦ والثلاثاء ٢٠٢١/١٢/٧، ووصول منخفض جوي اعتيادي من مساء الثلاثاء مع رياح قوية نسبياً، ترافقه أمطار غزيرة وتشكل سيول وبرق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع ١٧٠٠م مع انخفاض درجات الحرارة الى ١٠ درجات بقاعاً و١٧ درجة ساحلاً.

وتستمر الامطار، بحسب "LARI"، بشكل متفرق لغاية الثلاثاء ٢٠٢١/١٢/١٤، لذا، فقد طلبت إلى المزارعين الإستعجال في إنهاء زراعة الأصناف الشتوية ورش الاسمدة الاساسية.

ونبهت المصلحة أصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الاسماك من الرياح القوية التي تتراوح سرعتها بين ١٢ و٣٥ كلم/ساعة يوم الاربعاء ٢٠٢١/١٢/٨.

وختمت المصلحة بيانها: "لا داع لتضخيم الامور وإفزاغ المواطنين".

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