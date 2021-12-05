وزير الخارجية: الحكومة ملتزمة سياسة النأي بالنفس تجاه أزمات المنطقة

حلّ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ضمن فعاليات مؤتمر روما المتوسطي، ضيفا في جلسة حوار في حضور عدد من المسؤولين الأمميين والأوروبيين والعرب، قدم خلالها عرضا للأوضاع في لبنان والمنطقة.

وعدد بو حبيب أولويات الحكومة التي تتركز على المفاوضات مع صندوق النقد والإصلاحات ولا سيما في الكهرباء والقطاع المصرفي وإجراء الانتخابات النيابية.