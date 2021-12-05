وزير الخارجية: الحكومة ملتزمة سياسة النأي بالنفس تجاه أزمات المنطقة

A+
A-
حلّ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ضمن فعاليات مؤتمر روما المتوسطي، ضيفا في جلسة حوار في حضور عدد من المسؤولين الأمميين والأوروبيين والعرب، قدم خلالها عرضا للأوضاع في لبنان والمنطقة.
وعدد بو حبيب أولويات الحكومة التي تتركز على المفاوضات مع صندوق النقد والإصلاحات ولا سيما في الكهرباء والقطاع المصرفي وإجراء الانتخابات النيابية.
كذلك، تناول وزير الخارجية علاقات لبنان بالدول العربية وخصوصا الخليجية، مشددا على "هوية لبنان العربية والتزام الحكومة سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمات في المنطقة".
وكان شارك بعدد من الندوات في المؤتمر عن الشرق الأوسط والطاقة والشراكة الأورو - متوسطية، والتقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية وشؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للبحث في المساعدات التي يقدمها حاليا الاتحاد للبنان. وشدد بوريل على ضرورة إجراء الإصلاحات للاستفادة من الدعم المالي، ضمن إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي. كذلك كان بحث في مسألة النزوح السوري وتأثيره على الوضع الداخلي اللبناني اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وضرورة إيجاد مقاربات جديدة لحلها.
وكان شارك بعدد من الندوات في المؤتمر عن الشرق الأوسط والطاقة والشراكة الأورو - متوسطية، والتقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية وشؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للبحث في المساعدات التي يقدمها حاليا الاتحاد للبنان. وشدد بوريل على ضرورة إجراء الإصلاحات للاستفادة من الدعم المالي، ضمن إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي. كذلك كان بحث في مسألة النزوح السوري وتأثيره على الوضع الداخلي اللبناني اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وضرورة إيجاد مقاربات جديدة لحلها.