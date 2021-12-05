قوى الامن: توقيف أحد مروّجي المخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 1-12-2021 من توقيف أحد مروجي المخدرات في محلة ابي سمراء / طرابلس، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1997، سوري)
وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة موضبة ومعدة للترويج، عبارة عن:
/280/ غ قائم من مادة الهيرويين.
/392/ غ قائم من أنواع مختلفة من مادة الكوكايين.
كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف.
/168/ حبة “MDMA”.
/15/ حبة ترامادول.
مبلغ مالي وقدره /796/ $، و/22,145,000/ ل. ل.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.