قوى الامن: توقيف أحد مروّجي المخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 1-12-2021 من توقيف أحد مروجي المخدرات في محلة ابي سمراء / طرابلس، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1997، سوري)

وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة موضبة ومعدة للترويج، عبارة عن:

/280/ غ قائم من مادة الهيرويين.

/392/ غ قائم من أنواع مختلفة من مادة الكوكايين.

كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف.

/168/ حبة “MDMA”.

/15/ حبة ترامادول.

مبلغ مالي وقدره /796/ $، و/22,145,000/ ل. ل.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.