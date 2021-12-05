وهاب يتحدّث عن الحد الأدنى للأجور.. هكذا يجب أن يكون

A + A -

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، أن "لا قيمة للانتخابات طالما نحن في وطن لا يستطيع معالجة قضايا الناس"، معتبرا أن "الأولوية القصوى هي لخطة نهوض اقتصادية ومالية ومعيشية، وإلا فالانتخابات لا قيمة لها على الرغم من الاهتمام الدولي بها، لأن كل دولة تعتقد بأن هذه الإنتخابات هي فرصة مناسبة لها لتحقيق مكاسب معينة على الساحة اللبنانية".

وتمنى "معالجة ملف الكهرباء بكل هدوء"، داعيا الحكومة الى "التفاوض مع صندوق النقد الدولي وليس الاستسلام لشروطه لأنه للاستسلام شروطه، ويجب أن يكون الحد الأدنى في لبنان للأجور 10 ملايين ليرة على سعر صرف الدولار اليوم"، موضحا انه "لا يمكن إعطاء الموظف مليون ليرة وفاتورة الكهرباء مليونان ليرة بسبب طلب صندوق النقد الدولي مضاعفة فاتورة الكهرباء عشرات المرات".





وفي إطار آخر، أكد وهاب أن "أي عروبة لا تمر في سوريا هي ليست عروبة"، متوجها للذين على عداء مع سوريا وكافة الأطراف اللبنانية بالقول: "لديكم عامان حضروا أنفسكم لاستعادة علاقاتكم مع سوريا والاستفادة من تلك العلاقة، إذهبوا باتجاه الاستفادة من عملية الإعمار في سوريا وقرروا ماذا تريدون"، متمنيا أن "يسبق لبنان الجميع في العودة الى سوريا"، ومضيفا "سوف تشهدون في الأشهر المقبلة تطورات كثيرة على هذا الصعيد".