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طقس الأسبوع المقبل: لبنان على موعد مع منخفضين جوّيين

5
DECEMBER
2021
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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أنّ "منخفضاً جويّاً متمركزاً فوق اليونان سيؤثر تدريجيّاً على الحوض الشرقي للمتوسط بدءاً من بعد الظهر، إذ يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحياناً حتى صباح يوم الاثنين، ويستقر حتى يوم الأربعاء، إذ نتأثر بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتل هوائية باردة ورياح ناشطة".


الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً مع رياح ناشطة يتحول اعتباراً من الظهر إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال تتساقط امطار متفرقة تشتدّ فترة بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متراً.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطف الداخلية واحتمال تساقط #أمطار خفيفة محلية خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الثلثاء: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويتشكّل الضباب على المرتفعات ليلا، كما تنشط الرياح ليل الثلثاء/ الأربعاء فتقارب الـ60 كم/س.

الأربعاء: غائم مع رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة تتساقط امطار متفرقة تشتدّ اعتباراً من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب الـ80 كم/س كما يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متراً وتلامس ليل الأربعاء/الخميس الـ1700 متراً.

نحذّر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرقات ليلاً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 50 و80 في المئة

حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 23°م.

الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06:27 ساعة غروب الشمس: 16:29

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